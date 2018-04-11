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ne kadar? ne kadar? (11 Nisan 2018 kurları)

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,1200 liradan, avro 5,0950 liradan güne başladı.

'da 4,1180 liradan alınan dolar, 4,1200 liradan satılıyor. 5,0930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0950 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1340 lira, avronun satış fiyatı ise 5,1130 lira olmuştu.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 09:15
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