Türkiye'nin cari işlemler dengesi, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar açık verdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.



Buna göre, cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı kıyasla 1 milyar 586 milyon dolar artarak 4 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 53 milyar 346 milyon dolar oldu.



Şubatta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 954 milyon dolar artarak 4 milyar 442 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artışla 846 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin aynı ayına göre 266 milyon dolar yükselişle 835 milyon dolara ulaştı.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, 2017'nin aynı ayına göre 134 milyon dolar düşüşle 14 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkış, şubatta 268 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.



Buna göre, doğrudan yatırımlar şubatta 268 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımların şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre net bazda 592 milyon dolar artarak 779 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.



Bu dönemde, portföy yatırımları 297 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 348 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 180 milyon dolar net satış yaptı.



Bankalar, şubatta yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 511 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 3 milyar 80 milyon dolarlık net giriş yaşandı.



Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 141 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 458 milyon dolar net artış kaydetti.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, şubatta bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 598 milyon dolar, 141 milyon dolar ve 1 milyar 888 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.



Resmi rezervlerde ise şubat ayında 263 milyon dolar net azalış gözlendi.