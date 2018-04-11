Bakanlık Fikirtepe’yi içten fethetti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Fikirtepe'de irtibat ofisi açtı. Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de kentsel dönüşümün simgesi haline gelen bölgede açılan ofisle Bakanlık, çalışmaları daha da hızlandırmayı ve sorunların çözümünde etkin rol almak için hak sahipleriyle sürekli iletişimde olmayı amaçlıyor. Yeni irtibat ofisinde firma temsilcileri ve hak sahipleriyle bir araya gelen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, artık Fikirtepeliler'in İstanbul Beşiktaş'ta bulunan müdürlüğüne gitmesine gerek kalmadan hizmet alabileceklerini söyledi. Bakanlık'ın bölgede hak sahipleri ile yüklenici firmalar arasında yönlendirici rol oynadığını ifade eden Böke, "Vatandaşlarımıza doğrudan ulaşarak yerinde ve doğru bir şekilde bilgilendirme yapmayı, taraflar arasında koordinasyonu sağlamayı ve olası aksaklıklara yerinde müdahale ederek hızlı ve etkin çözümler üretmeyi amaçlıyoruz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilgili kuruluşlar ve yüklenici firmalarla koordineli şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Böke, "Özellikle İBB'nin altyapı çalışmalarıyla vatandaşlarımızın ulaşımı da kolaylaşacak" şeklinde konuştu. Fikirtepe'de faaliyet gösteren müteahhitleri temsilen konuşan Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Fikirtepe'de bir irtibat ofisi açmasını önemli bir gelişme olarak niteledi. Bu sayede hak sahipleriyle bazı yüklenici firmalar arasındaki sorunların çözüleceğini dile getiren Nuhoğlu, "Bakanlık'ın çalışmalarıyla bölgedeki altyapı sorunları 2018 yılı itibariyle büyük ölçüde çözüme kavuştu" dedi. Çalışmaları devam eden Prestij Caddesi'nde yer alacak yerli ve yabancı birçok markayla Fikirtepe'nin Türkiye'nin en iddialı alışveriş caddesi olacağını söyleyen Nuhoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
10 BİN AİLE GELECEK
"Burada yer alacak parklar, sanatsal etkinlik alanları, eğlence mekanları ve su oyun alanları Fikirtepe'de yaşam kalitesini artıracak. Özellikle E-5 Karayolu, Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne direkt bağlantı sağlayacak ve Ünalan Kavşağı çalışmaları ulaşımı oldukça rahatlatacak. Bölgedeki birçok firma ve biz daire teslimlerine başladık. Fikirtepe'ye 10 bine yakın ailenin bu yıl içerisinde taşınması bekleniyor. Böylece Fikirtepe'de yıl sonuna kadar 30 bin kişilik nüfus olacağını düşünüyoruz."
DÖNÜŞÜME TAM DESTEK
Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim, Merdivenköy Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (FİDEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Oruç ise ilk örneği Fikirtepe'de uygulanan kentsel dönüşümün kısmen sancıları olmasına karşın sonucun güzel olduğunu dile getirdi. Oruç, "Gerek can güvenliği gerekse sosyal statü gelişimi açısından dönüşüme tam destek veriyoruz" diye konuştu.
YAVUZ KARAMAN
10 BİN AİLE GELECEK
"Burada yer alacak parklar, sanatsal etkinlik alanları, eğlence mekanları ve su oyun alanları Fikirtepe'de yaşam kalitesini artıracak. Özellikle E-5 Karayolu, Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne direkt bağlantı sağlayacak ve Ünalan Kavşağı çalışmaları ulaşımı oldukça rahatlatacak. Bölgedeki birçok firma ve biz daire teslimlerine başladık. Fikirtepe'ye 10 bine yakın ailenin bu yıl içerisinde taşınması bekleniyor. Böylece Fikirtepe'de yıl sonuna kadar 30 bin kişilik nüfus olacağını düşünüyoruz."
DÖNÜŞÜME TAM DESTEK
Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim, Merdivenköy Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (FİDEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Oruç ise ilk örneği Fikirtepe'de uygulanan kentsel dönüşümün kısmen sancıları olmasına karşın sonucun güzel olduğunu dile getirdi. Oruç, "Gerek can güvenliği gerekse sosyal statü gelişimi açısından dönüşüme tam destek veriyoruz" diye konuştu.
YAVUZ KARAMAN
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