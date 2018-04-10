Zorlu PSM ’ye Turkcell sahnesi

TURKCELL, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'yle (Zorlu PSM) yeni bir işbirliğine imza attı. Zorlu PSM'de yer alan ana tiyatro sahnesi, 'Turkcell Sahnesi' adıyla dünyaca ünlü gösteri ve şovlara ev sahipliği yapacak. Drama sahnesi ise 'Turkcell Platinum Sahnesi' olarak sanatseverlere kapılarını açacak. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Bu işbirliği inanıyoruz ki ülkemizde kültür sanatın gelişimine önemli bir katkı sağlayacak. 1001 müşterimiz, dönüşümlü olarak hediye bilet fırsatına sahip olacak" dedi. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ise "Turkcell ile büyük bir sinerjinin adımlarını attık" diye konuştu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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