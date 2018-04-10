Ziraat Bankası, 22 ülke 44 bankadan toplam 1 milyar 440 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. 452 milyon dolar ve 797 milyon eurodan oluşan kredinin toplam maliyeti 1 yıl vadede dolar için LIBOR+130 baz puan ve euro için EURIBOR+120 baz puan olarak gerçekleşti. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, toplamda 1 milyar 440 milyon dolar olarak yenilediklerini belirterek, "Ayrıca bu borçlanma bugüne kadar tek seferde bir Türk bankasının sağladığı en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi oldu" dedi.
Ziraat’ten bir ilk
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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