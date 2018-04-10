Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık dernekleri tarafından, gönüllük esasına dayalı ve her 5 yılda bir yapılacak yeterlilik (board) sınavı için çalışma başlatıldı. Uygulamanın hayata geçmesi halinde, uzmanlık derneklerince hazırlanacak yeterlilik sınavında, bilgilerini güncelleme fırsatı bulacak hekimlerden başarılı olanlara, döner sermayeden çeşitli avantajlar sağlanması gündeme gelecek. Konu, Sağlık Bakanlığı'nın 150 uzmanlık derneği temsilcisiyle yaptığı toplantıda ele alındı. Toplantıda, başarılı hekimlerin döner sermayeden ek katkı alması ve buna ilişkin çalışmanın da uzman dernekleriyle birlikte yürütülmesi konusu toplantıda görüşüldü. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tıbbın sürekli geliştiğini ve yeniliklerin takip edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak. Biz de sağlıkta yeni dönemde 'kalite' diyoruz. Hem hizmette hem de hizmeti verenlerde kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeterlilik sınavını geçene ek ödeme
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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