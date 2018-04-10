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TAKVİM yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı...



Eşim 07.08.1953 doğumlu, 1997 yılında SSK'dan 360 günü var. Şu anda 01.11.2013 gününden bu zamana kadar esnaf Bağ-Kur'luluğu devam ediyor. Kaç gün ile Bağ-Kur'dan ne zaman emekli olur? SSK'dan evvel 2 çocuğu var. Erol ERTOYUN
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  • 10 Nisan 2018, Salı 03:32
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