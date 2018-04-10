Zeytinyağını İzmir üretti, ABD tüketti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, zeytin ve zeytinyağı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 97,1 artarak 169 milyon 14 bin dolara ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 85 milyon 772 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamı, sektörün "tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatı" olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK PAZARI ABD

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ocak-mart döneminde yapılan 169 milyon 14 bin dolarlık ihracatın 57 milyon 572 bin doları ABD'ye gerçekleştirildi. Sektörün ABD'ye ihracatının, yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre 2,5 kat artması da dikkati çekti.

ABD'nin ardından, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 31,2 milyon dolarla İspanya, 12,5 milyon dolarla Almanya, 9,7 milyon dolarla Suudi Arabistan, 8 milyon dolarla İtalya ve 7,7 milyon dolarla Irak şeklinde sıralandı.

Romanya'ya 4,7 milyon dolarlık, Japonya'ya 4,1 milyon dolarlık, Fas'a 4 milyon dolarlık, Fildişi Sahili'ne 2,1 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a 1,8 milyon dolarlık, İran'a 1,6 milyon dolarlık, Bulgaristan'a 1,4 milyon dolarlık, Kanada'ya 1,2 milyon dolarlık, Hollanda'ya 1,1 milyon dolarlık, Kolombiya'ya 1,1 milyon dolarlık, İsrail'e 1 milyon dolarlık ve Avustralya'ya 1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren sektörün, böylece 19 ülkeye ihracatı 1 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

TÜRK ZEYTİNYAĞI 106 NOKTADA

Bu yılın ilk çeyreğinde sektörün miktar bazında en fazla ihracat artışı yakaladığı ülke ise ABD oldu. Geçen yılın ocak-mart döneminde 16,6 milyon dolar zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapılan ABD'ye 2018'in ocak-şubat döneminde 41 milyon dolarlık ilave dış satım gerçekleştirildi.

ABD'nin ardından İspanya, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya ve Irak zeytin ve zeytinyağı ihracatı artışında öne çıkan diğer ülkeler oldu. Sektör geçen yılın ilk çeyreğinde ürünlerini 99 noktaya ulaştırırken, bu yılın ilk çeyreğinde pazar çeşitliliğini artırdı ve ürünlerini 106 noktaya ihraç etti.

İHRACATTA LİDER İZMİR

İzmir, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 80 milyon 951 bin dolarlık dış satımla zeytin ve zeytinyağı ihracatının yaklaşık yarısını tek başına sırtladı.

İzmir'in ardından en fazla zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren il 34 milyon 437 bin dolarla İstanbul oldu. İstanbul'un zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2018'in ocak-mart döneminde 2017'nin aynı dönemine göre 2,5 katına çıktı.

Hatay 10,3 milyon dolar, Aydın 9,8 milyon dolar, Balıkesir 9,4 milyon dolar, Bursa 7,4 milyon dolar, Manisa 4,8 milyon dolar, Gaziantep 4 milyon dolar, Mersin 2,2 milyon dolar ve Konya 2,1 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı ile sektörde 1 milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

Sektörün yılın ilk üç ayında toplam 40 ilden dış satım gerçekleştirdiği görülürken bu dönemde ihracatını miktar bazında en fazla artıran il ise İzmir oldu.

İzmir'in geçen yılın ilk üç ayında 41 milyon dolar düzeyinde bulunan zeytin ve zeytinyağı ihracatının, 2018'in aynı döneminde 81 milyon dolara ulaşması dikkati çekti.