İkinci el oto satışında büyük tuzak!



Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine, ağır hasarlıaraçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.