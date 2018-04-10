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İkinci el oto satışında büyük tuzak!

Mersin ve 'da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporuyla üzerinden hasarsız diye satışa çıkararak, 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine, ağır hasarlıaraçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 15:07
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