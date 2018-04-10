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'da sabitlendi

'da riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine 42 bin riyale sabitlendi.

O ülkede dolar kuru sabitlendi!

devlet televizyonunun haberine göre, döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalar üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında olağanüstü toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, alınan karar üzerine nun bugünden itibaren 42 bin riyal olarak belirlendiğini söyledi.

Ülkede döviz temini konusunda telaşa gerek olmadığını ifade eden Cihangiri, açıklanan fiyatın üzerinde döviz satışı yapılması halinde bunun "döviz kaçakçılığı" sayılacağını belirtti.

İran riyali döviz kurları karşısında son haftalarda sert düşüş yaşadı. Son haftalarda ilk kez 50 bin riyal sınırını geçen dolar dün serbest piyasada 60 bin riyali de aşmıştı.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 10:34
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