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Yalıdaki hasarı o şirket ödeyecek

'nda geçtiğimiz Cumartesi meydana gelen yalı kazasının ardından uzmanlar yaptıkları incelemelerin ardından ilk tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, temeli sarsılan, denize kayan ve duvarları yıkılan 'nda ağır hasar olduğu ilk tespitlerde ortaya çıktı.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 10:24
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