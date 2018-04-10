İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz Cumartesi meydana gelen yalı kazasının ardından uzmanlar yaptıkları incelemelerin ardından ilk tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, temeli sarsılan, denize kayan ve duvarları yıkılan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda ağır hasar olduğu ilk tespitlerde ortaya çıktı.
Yalıdaki hasarı o şirket ödeyecek
Etiketler: İstanbul Boğazı , Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
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