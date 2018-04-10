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ve ne kadar? (10 Nisan 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?
4,0600 liradan, avro 4,9990 liradan güne başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,0600 liradan, avro 4,9990 liradan güne başladı.

'da 4,0580 liradan alınan dolar, 4,0600 liradan satılıyor. 4,9970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9990 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0620 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0040 lira olmuştu.
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  • 10 Nisan 2018, Salı 09:07
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