Ucuz gıdaya tesvik reçetesi

Hazal ATEŞ

mutfak enflasyon unu düşürmek için yeni bir teşvik paketi hazırlıyor. Ekonomi ve Gümrük Bakanlıkları'nın birlikte hazırladığı paketle atılacak adımlar, başta sebzemeyve olmak üzere gıda fiyatlarını aşağı çekecek. Gıdada üretim, tedarik, perakende başta olmak üzere her aşama için özel teşvikler verilecek. Paketleme tesisi kurana, lojistiğini, taşımasını yapana farklı oranlarda teşvik uygulanacak. Frigolu araçlara yerli olmaları koşuluyla yüzde 75'e kadar destek sağlanacak. Bu kapsamda hal ile ilgili yatırımlar da stratejik yatırım kapsamına alınıyor. Sebze meyve ticaretini yapanların yatırım yükünü devlet paylaşacak.fiyatların vatandaşa yük olmaması için sebzemeyvede her aşamaya teşvikle destek vereceklerini söyledi. Tüfenkci, "Teşvikler her aşama için ayrı ayrı olacak. Mesela soğuk hava deposu yapacak, tasnifleme, paketleme tesisi kuracak, onun için ayrı ayrı bir destek vereceğiz. Bu işin lojistiğini, taşımasını yapanlara ayrı destek vereceğiz" diye konuştu.