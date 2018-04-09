;
Yol Durumu
  1. Erken ödeyene yüzde 20 indirim
  2. 6 milyar cepte kalacak

ya tesvik reçetesi

Mutfak una karşı özel paketi için düğmeye basıldı. Fiyatları aşağıya çekecek paketle, gıdada her aşama için özel teşvikler verilecek

Ucuz gıdaya tesvik reçetesi
Hükümet, mutfak unu düşürmek için yeni bir paketi hazırlıyor. Ekonomi ve Gümrük Bakanlıkları'nın birlikte hazırladığı paketle atılacak adımlar, başta sebzemeyve olmak üzere gıda fiyatlarını aşağı çekecek. Gıdada üretim, tedarik, perakende başta olmak üzere her aşama için özel teşvikler verilecek. Paketleme tesisi kurana, lojistiğini, taşımasını yapana farklı oranlarda teşvik uygulanacak. Frigolu araçlara yerli olmaları koşuluyla yüzde 75'e kadar destek sağlanacak. Bu kapsamda hal ile ilgili yatırımlar da stratejik yatırım kapsamına alınıyor. Sebze meyve ticaretini yapanların yatırım yükünü devlet paylaşacak.

BAKAN AÇIKLADI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fiyatların vatandaşa yük olmaması için sebzemeyvede her aşamaya teşvikle destek vereceklerini söyledi. Tüfenkci, "Teşvikler her aşama için ayrı ayrı olacak. Mesela soğuk hava deposu yapacak, tasnifleme, paketleme tesisi kuracak, onun için ayrı ayrı bir destek vereceğiz. Bu işin lojistiğini, taşımasını yapanlara ayrı destek vereceğiz" diye konuştu.

Hazal ATEŞ
Etiketler: , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ