Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? 9.4.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

173,31 liradan alınırken, 173,35 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 276,84 liradan alınırken 283,10 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 551,95'den alınırken 566,20 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1144,00 liradan alınıp 1156,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2768,42 liradan alınırken 2811,96 liradan satılıyor.