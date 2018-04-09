



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 130 milyar liralık tarihi yatırım hamlesi için bugün start verecek. Proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle dünyanın en geniş vizyonlu ve güçlü destekleri yatırımcılarla buluşacak. Yatırımcılara 10 başlıkta dünyanın en iddialı teşvikleri sunulurken, 23 firma 130 milyar liraya yakın proje için teşvik belgesi başvurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu firmalara tek kalemde vereceği teşvik belgeleriyle haberleşmeye kadar birçok stratejik sektörde yatırımların önü açılacak. Öncü teknolojilerin sonuna kadar desteklendiği yeni sistemle dünyanın kalbi Türkiye'de atacak.