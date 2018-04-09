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ve ne kadar? (9 Nisan 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,0420 liradan, 4,9640 liradan haftaya başladı.

'da 4,0400 liradan alınan dolar, 4,0420 liradan satılıyor. 4,9620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9640 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0340 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9480 lira olmuştu.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 09:18
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