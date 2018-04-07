1837 senesinde Thierry Hermes tarafından temeli atılan dünyaca ünlü Fransız Hermes markasının Yönetim Kurulu Üyesi Simon Xavier Guerrand- Hermes'in İstanbul çıkarması dikkat çekti. Teröristlere destek verip Türkiye düşmanlığı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rağmen, Hermes İstanbul'da mağaza arayışına girdi. Türkiye'ye ilgi duyduklarını açıklayan Simon Hermes, Türkiye'ye güvendiğini ve burada olmak istediğini söyledi. Hermes, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'deki fırsatları değerlendireceğiz. Türkiye her zaman radarımızda.Türkiye'nin 2017'de yakaladığı yüzde 7.4'lük ekonomik büyüme performansı da saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum. Buradaki satışlarımız da çok iyi" dedi.
BOĞAZ'DA TUR VE YEMEK
Kendisini bir İstanbul aşığı olarak tanıtan Simon Hermes, "İstanbul'u çok yakından tanıyorum, potansiyelini biliyorum" diye konuştu. 2017 yılı geliri 5 milyar euronun üzerinde olan, 15 bin çalışanlı dev moda markasının beşinci kuşak yöneticisi olan Simon Hermes, İstanbul temasları kapsamında Çalık Gayrimenkul tarafından yapılan Taksim 360 projesini ziyaret etti. Boğaz'da bir otelde konaklayan Hermes, Türk yemekleri yiyip, Boğaz turuna da katıldı.
BOĞAZ'DA TUR VE YEMEK
Kendisini bir İstanbul aşığı olarak tanıtan Simon Hermes, "İstanbul'u çok yakından tanıyorum, potansiyelini biliyorum" diye konuştu. 2017 yılı geliri 5 milyar euronun üzerinde olan, 15 bin çalışanlı dev moda markasının beşinci kuşak yöneticisi olan Simon Hermes, İstanbul temasları kapsamında Çalık Gayrimenkul tarafından yapılan Taksim 360 projesini ziyaret etti. Boğaz'da bir otelde konaklayan Hermes, Türk yemekleri yiyip, Boğaz turuna da katıldı.
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