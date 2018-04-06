Oyak, Japon ortak Nippon Yusen Kaisha (NYK) ile birlikte Gebze'ye otomotiv sektörüne yönelik liman yatırımı yapacak. Yatırım bedeli 110 milyon dolar olarak açıklanan Oyak Port'ta ortaklık yapısı yüzde 55 Oyak, yüzde 45 NYK şeklinde olacak. Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK Port'un doğu-batı arasında lojistik dağıtım merkezi (hub) olacağını belirterek, "Uluslararası otomotiv ticaretinin liderleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, yüzde 21'lik payla ihracat lideri olan otomotiv sektörünün, küresel standartlarda bir limana ihtiyacı olduğunu gördük. Ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yaptığı yatırımlarla tanınan OYAK, her zaman olduğu gibi yine elini taşın altına koydu ve ülkemize yeni bir katma değer sağlayacak olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi. Erdem, limanın ilk etapta 780 bin araçlık bir kapasitede olacağını, daha sonra da 1 milyona çıkaracaklarını kaydetti.
110 milyon dolarlık otomotiv limanı
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.