Nefes Kredisi sevinç yaşattı

Finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ'lere geçtiğimiz yıl uygulanan NefesKredisi bu yıl da veriliyor. 2. Nefes Kredisi, KOBİ'lere nefes aldıracak. Kredi iş dünyasını heyecanlandırdı. İstanbul Sanayi Odası(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Nefes Kredisi'nin 7.5 milyar liraya çıkarıldığının açıklanmasını sanayiciler olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu uygulamanın da tıpkı geçen yıl İSO olarak katkı sunduğumuz 'Nefes Kredisi'nde gördüğümüz gibi, ekonomimize güçlü bir dinamizm ve büyümeye önemli bir katkı olarak geri döneceğinden kuşku duymuyorum" dedi. Tüm Sanayici ve İşadamları DerneğiBaşkanı Yaşar Doğan da uygun maliyetli finansmana erişiminin önemli konulardan biri olduğuna işaret ederek, "Bu teşvik paketi ile de uygun maliyetli finansman sorununun büyük oranda aşılacağını düşünmekteyiz. Esnek ödeme seçenekleriyle KOBİ'lerimiz finansmana kolay ulaşırken, maliyetlerde yaşadığı zorlukları da minimuma indirebilecektir" diye konuştu. AnadoluAslanları İşadamları Derneği BaşkanıHasan Ali Cesur ise,"7.5 milyar liralık Nefes Kredisi adı gibi iş dünyamıza can suyuolacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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