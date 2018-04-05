İstanbul serbest piyasada dolar 4,0120 liradan, avro 4,9260 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,0100 liradan alınan dolar, 4,0120 liradan satılıyor. 4,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0000 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9220 lira olmuştu.
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