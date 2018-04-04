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Altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

4 Nisan 2018 Altın fiyatları... Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 172,70 liradan tamamladı.

Altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın fiyatı 280,00 liradan işlem görürken bugün kapanışta 281,00 lira, Cumhuriyet altını dün 1.144,00 iken bugün 1.156,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre 171,00 liradan yüzde 0,99 yükselişle 172,70 liraya yükselerek işlem gördü.

  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 17:51
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