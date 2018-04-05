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Milli geliyor

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, ‘10’uncu genel müdür yardımcım’ diye dijital asistanı Alexa’yı tanıtp müjdeyi verdi: ‘Türkçe konuşan yerli ve milli geliyor’

Milli yapay zeka geliyor
TURKCELL tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 'Türkiye.Bugün.Şimdi' sloganıyla gerçekleştirilen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde lı robotlar, insanların geleceği masaya yatırıldı. Dijital şova ev sahipliği yapan zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zekanın çok yakında geleceğini söyledi. Terzioğlu, '10'uncu genel müdür yardımcım' diye tanıttığı Alexa'nın da yakında çok daha ileri bir versiyonunun, Türkçe konuşan yapay zekanın geleceğini belirterek, "Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zeka şovu yapacağız" dedi. Terzioğlu, şunları söyledi: "Dijital servisleri sunmakla kalmıyor, dijital operatör altyapısında da bu hizmetleri güvenle verip, müşterilerimizi bu hizmetlerle buluşturuyoruz. 'nin datası Türkiye'de kalsın diye Türkiye'nin dört bir tarafından veri merkezleri inşa ediyoruz."

DUYGULARI YOK
Yapay zekanın fikir önderi kabul edilen Stuart J. Russell da şunları söyledi: "Yapay zeka insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride yapay zekanın insanlığın sonunu getirmemesi için onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız. Yapay zeka, insan zekasını bir zaman geldiğinde geçecek."

PETROLÜMÜZ TEKNOLOJİ
TURKCELL Teknoloji Zirvesi'ne katılan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "e-devlette kullanıcı sayımız 37 milyonu aşmış durumda. e-devlet üzerinden hizmet veren kurum sayısı 428 ve hizmet sayısı 3 bin 61'e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütmekteyiz" dedi. İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını istikrarlı şekilde artıracaklarını dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü de Türkiye'nin petrolünün teknoloji olduğunu söyledi.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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