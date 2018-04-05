Milli yapay zeka geliyor

TURKCELL tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 'Türkiye.Bugün.Şimdi' sloganıyla gerçekleştirilen Turkcell TeknolojiZirvesi'nde yapay zekalı robotlar, insanların geleceği masaya yatırıldı. Dijital şova ev sahipliği yapan zirvede konuşan Turkcell GenelMüdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zekanın çok yakında geleceğini söyledi. Terzioğlu, '10'uncu genel müdür yardımcım' diye tanıttığı Alexa'nın da yakında çok daha ileri bir versiyonunun, Türkçekonuşan yapay zekanın geleceğini belirterek, "Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zeka şovu yapacağız" dedi. Terzioğlu, şunları söyledi: "Dijital servisleri sunmakla kalmıyor, dijital operatör altyapısında da bu hizmetleri güvenle verip, müşterilerimizi bu hizmetlerle buluşturuyoruz. Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın diye Türkiye'nin dört bir tarafından veri merkezleri inşa ediyoruz."
DUYGULARI YOK Yapay zekanın fikir önderi kabul edilen Stuart J. Russell da şunları söyledi: "Yapay zeka insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride yapay zekanın insanlığın sonunu getirmemesi için onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız. Yapayzeka, insan zekasını birzaman geldiğinde geçecek."
PETROLÜMÜZ TEKNOLOJİ TURKCELL Teknoloji Zirvesi'ne katılan UlaştırmaBakanı Ahmet Arslan, "e-devlette kullanıcı sayımız 37 milyonu aşmış durumda. e-devlet üzerinden hizmet veren kurum sayısı 428 ve hizmet sayısı 3 bin61'e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütmekteyiz" dedi. İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını istikrarlı şekilde artıracaklarını dile getiren Bilim Sanayive Teknoloji Bakanı Özlü de Türkiye'nin petrolününteknoloji olduğunu söyledi.
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