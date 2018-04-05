2.660.000.000 lira

İstanbul Etiler'de yer alan, eski Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu'nun yer aldığı arazinin satış ihalesi tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı' modeliyle düzenlediği ve 4 firmanın katıldığı ihalenin kazananı KİPTAŞ oldu. Arsa, 2 milyar 660 milyon lira satış toplam geliri, yüzde 52.20 oranında idare payı ve 1 milyar 388 milyon 520 bin lira+KDV asgari İBB payı bedelle KİPTAŞ'ın oldu. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, "Nasıl daha iyi değerlendiririz, nasıl daha fazla gelir getiririz ona bakacağız. Güzel bir proje yapacağız. Belki proje yarışması yapabiliriz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.