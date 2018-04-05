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2.660.000.000 lira

istanbul’un en gözde arazisi satıldı

İstanbulun en değerli arazisi satıldı
İstanbul Etiler'de yer alan, eski Etiler Okulu'nun yer aldığı arazinin satış ihalesi tamamlandı. 'nin () 'Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı' modeliyle düzenlediği ve 4 firmanın katıldığı ihalenin kazananı oldu. Arsa, 2 milyar 660 milyon lira satış toplam geliri, yüzde 52.20 oranında idare payı ve 1 milyar 388 milyon 520 bin lira+ asgari İBB payı bedelle KİPTAŞ'ın oldu. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, "Nasıl daha iyi değerlendiririz, nasıl daha fazla gelir getiririz ona bakacağız. Güzel bir proje yapacağız. Belki proje yarışması yapabiliriz" dedi.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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