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İşçilere tamamlayıcı sağlık

İşçilere tamamlayıcı sağlık sigortası
Tamamlayıcı sağlık sına olan ilgi hızla artıyor. Popülerliği arttıkça fiyatı da özel sağlık sigortalarına gittikçe yaklaşan tamamlayıcı sigortaya en çok talep de mavi yakalılar için geliyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, beyaz yakalı çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptıran işletmelerin son dönemlerde mavi yakalılara ise tamamlayıcı sigorta yapmaya başladıklarını söyledi. Koç, böylece sağlık sigortasında yeni müşterilerin oluşması ile müşteri sayısının da arttığını ve toplam müşteri sayısının 3.5 milyon kişiye ulaştığını kaydetti. Koç, sel ve dolu nedeniyle de sigortacıların 1 milyar lira hasar ödediğini ifade etti.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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