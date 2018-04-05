İşçilere tamamlayıcı sağlık sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortasına olan ilgi hızla artıyor. Popülerliği arttıkça fiyatı da özel sağlık sigortalarına gittikçe yaklaşan tamamlayıcısigortaya en çok talep de maviyakalılar için geliyor. AnadoluSigorta Genel Müdürü İlhamiKoç, beyaz yakalı çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptıran işletmelerin son dönemlerde mavi yakalılara ise tamamlayıcı sigorta yapmaya başladıklarını söyledi. Koç, böylece sağlık sigortasında yeni müşterilerin oluşması ile müşteri sayısının da arttığını ve toplam müşteri sayısının 3.5 milyon kişiye ulaştığını kaydetti. Koç, sel ve dolu nedeniyle de sigortacıların 1 milyar lira hasar ödediğini ifade etti.
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