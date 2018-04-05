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2 bin 500 engelli daha memur oldu

2 bin 500 engelli daha memur oldu
Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma Bakanı ve Aile Bakanı Fatma Betül Kaya'nın katılımıyla 2 bin 500 engelli daha E-KPSS ve kura yöntemiyle kamu kurumlarına yerleştirildi. Törende konuşan Başbakan Yıldırım, "Sözümüzü tuttuk, kamuya 5 bin kişilik engelli atamamızın 2 bin 500 kişilik ilk grubunun yerleştirmesini yaptık. Kuranın ikinci kısmı Aralık 2018'de. Hayırlı olsun. için var gücünüzle çalışmanızı istiyoruz" dedi.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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