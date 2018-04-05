2 bin 500 engelli daha memur oldu

Başbakan BinaliYıldırım, Çalışma BakanıJülide Sarıeroğlu ve AileBakanı Fatma Betül Kaya'nınkatılımıyla 2 bin 500engelli daha E-KPSS ve kurayöntemiyle kamu kurumlarınayerleştirildi. Törende konuşanBaşbakan Yıldırım,"Sözümüzü tuttuk, kamuya 5bin kişilik engelli atamamızın2 bin 500 kişilik ilk grubununyerleştirmesini yaptık. Kuranınikinci kısmı Aralık 2018'de.Hayırlı olsun. Türkiye içinvar gücünüzle çalışmanızıistiyoruz" dedi.
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