G'üç'lü hedef

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte temelini attığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sonrasında Türkiye, enerjide arz güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak için yapılması planlanan 2 NGS çalışmasına da hız verecek. Sinop Nükleer Santrali projesi için 3 Mayıs 2013'te Japonya ile karşılıklı imzalar atılırken, geçtiğimiz aylarda projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci de başladı. Sinop İnceburun mevkisinde doğal orman vasfı olmayan alanda kurulması öngörülen santralin ÇED raporunun önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Bu projenin de yaklaşık yatırım maliyeti 20 milyar dolar olarak hesaplanırken, Sinop nükleer santralinin ilk ünitesinin 2025'te işletmeye alınması hedefleniyor. Üçüncü NGS için de yer seçme çalışmaları sürüyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak, daha önceki bir açıklamasında, 2023'te ilk reaktörün devreye alınması ile başlayacak nükleer sürecinde, 2030'da Türkiye'nin 3 nükleer santrale sahip olmasının hedeflendiğini söylemişti. Nükleerin Türkiye'nin 1955'ten beri rüyası olduğunu kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin güvenli enerji kaynaklarını genişletmesi ve âli menfaatleri için bunu yapmak zorundayız. Farklı lobiler ve yapılar ne söylerse söylesin" demişti.
20 MİLYAR $ YATIRIM
Japonya ile imzalanan anlaşma uyarınca Sinop santralinin kurulumu, işletimi ve sökümüne dair sorumluluk, Japon ve Fransız ortak konsorsiyum ile Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) oluşturacağı şirkete ait olacak. Yaklaşık maliyeti 20 milyar dolar olması beklenen bu projede Japon- Fransız ortak tasarımı ATMEA-1 reaktörleri kullanılacak olup, toplam 4 ünitede 4 bin 480 MW kurulu güç hedefleniyor.
'TÜRKİYE BAĞIMSIZ ENERJİ İSTİYOR'
Enerji Bakanlığı'nın Akkuyu Nükleer Santrali için hazırladığı kamu spotu büyük ilgi gördü. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün oynadığı kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi. Kamu spotunda, "Güçlü bir Türkiye için, Türkiye şimdi temiz ve bağımsız enerji istiyor" sloganı kullanıldı. Prof. Dr. Sancar'ın çekimleri Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.