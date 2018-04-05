G'üç'lü hedef

ve'in birlikte temelini attığı NGS ) sonrasında Türkiye enerji de arz güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak için yapılması planlanançalışmasına da hız verecek.projesi için 3 Mayıs 2013'te Japonya ile karşılıklı imzalar atılırken, geçtiğimiz aylarda projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci de başladı.mevkisinde doğal orman vasfı olmayan alanda kurulması öngörülen santralin ÇED raporunun önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Bu projenin de yaklaşık yatırım maliyetiolarak hesaplanırken, Sinop nükleer santrali nin ilk ünitesinin 2025'te işletmeye alınması hedefleniyor. Üçüncü NGS için de yer seçme çalışmaları sürüyor., daha önceki bir açıklamasında, 2023'te ilk reaktörün devreye alınması ile başlayacak nükleer sürecinde,sahip olmasının hedeflendiğini söylemişti. Nükleerin Türkiye'nin 1955'ten beri rüyası olduğunu kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin güvenli enerji kaynaklarını genişletmesi ve âli menfaatleri için bunu yapmak zorundayız. Farklı lobiler ve yapılar ne söylerse söylesin" demişti.Japonya ile imzalanan anlaşma uyarınca Sinop santralinin kurulumu, işletimi ve sökümüne dair sorumluluk, Japon ve Fransız ortak konsorsiyum ile Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) oluşturacağı şirkete ait olacak. Yaklaşık maliyeti 20 milyar dolar olması beklenen bu projede Japon- Fransız ortak tasarımı ATMEA-1 reaktörleri kullanılacak olup, toplam 4 ünitede 4 bin 480 MW kurulu güç hedefleniyor.



'TÜRKİYE BAĞIMSIZ ENERJİ İSTİYOR'

Enerji Bakanlığı'nın Akkuyu Nükleer Santrali için hazırladığı kamu spotu büyük ilgi gördü. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün oynadığı kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi. Kamu spotunda, "Güçlü bir Türkiye için, Türkiye şimdi temiz ve bağımsız enerji istiyor" sloganı kullanıldı. Prof. Dr. Sancar'ın çekimleri Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirildi.