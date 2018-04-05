e-Devlet'e 21 Mart'ta eklendi! Yüz binlerce kişi sorguluyor...

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma yaptı.
Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına 21 Mart'ta vasiyetname sorgulama da eklendi. Uygulamanın ilk günündeki işlem sayısı 7 bin 430 oldu.
Yeni uygulamanın başladığı iki hafta içerisinde 294 bin kişi vasiyetnameye "e-Devlet Kapısı"ndan ulaştı.
Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere elektronik ortamdan ulaşım sağlanıyor.
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