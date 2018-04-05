İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı, Mart ayı sonu ve Nisan ayı başlarında yağan yağmurlarla birlikte, yüzde 90'ı geçti. 3 barajın doluluk oranı da yüzde 100 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranı havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Kurak geçen kış aylarının ardından yağan yağmurlar sonrası İstanbul'daki barajlarda doluluk seviyesi en yüksek yüzdeye ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 91,04 oldu.
İstanbul'a içme suyu sağlayan ve mevcut içme suyunun büyük bir bölümünün bulunduğu 3 baraj olan Terkos'ta doluluk oranı yüzde 100, Ömerli'de yüzde 94,13 ve Büyükçekmece'de de yüzde 95,02 olarak ölçüldü.
Istrancalar ve Kazandere yüzde 100 olarak ölçülen doluluk seviyeleri Alibeyköy'de yüzde 97,70, Darlık'da yüzde 97,36, Papuçdere'de yüzde 95,16, Elmalı'da yüzde 66,73, Sazlıdere'de yüzde 47,12'ye yükseldi.
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