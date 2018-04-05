İşte nükleerde yalanlar ve gerçekler!

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldıktan sonra algı operasyonları başladı. İşin aslı söylenenler gibi değil... Dünyanın nükleer enerjiyi bıraktığı yok. Birçok ülke yeni reaktörler kuruyor. Nükleer çevre dostu bir teknoloji. Ülkenin parası da ithal kaynağa akmıyor