Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldıktan sonra algı operasyonları başladı. İşin aslı söylenenler gibi değil... Dünyanın nükleer enerjiyi bıraktığı yok. Birçok ülke yeni reaktörler kuruyor. Nükleer çevre dostu bir teknoloji. Ülkenin parası da ithal kaynağa akmıyor
İşte nükleerde yalanlar ve gerçekler!
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Vladimir Putin , nükleer santral , Türkiye , Rusya , nükleer enerji , enerji
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