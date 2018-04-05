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  1. Gram altın ne kadar?

İşte nükleerde yalanlar ve gerçekler!

Akkuyu i'nin temeli atıldıktan sonra algı operasyonları başladı. İşin aslı söylenenler gibi değil... Dünyanın yi bıraktığı yok. Birçok ülke yeni reaktörler kuruyor. Nükleer çevre dostu bir teknoloji. Ülkenin parası da ithal kaynağa akmıyor

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 10:19
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