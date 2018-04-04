Hekimlere iki hastane imkanı

Sağlık Bakanlığı, doktorların hem kamu hem de üniversite hastanelerinde çalışabileceği, ayrıca özel hastanede görev yapan bir hekimin kamu hastanesinde ameliyat yapabilmesine imkan verecek kanun taslağı üzerinde çalışıyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Örneğin; üniversite hastanesindeki hekimimiz, ilaveten şehir hastanesinde çalışabilecek. Bunun parasını da ekstra alacak. Gerektiğinde bir hastanemiz, özelden de bir hekimi çağırarak, hastanın ameliyatını yaptıracak" dedi.
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