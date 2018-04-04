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lere iki hastane imkanı

Hekimlere iki hastane imkanı
Sağlık Bakanlığı, doktorların hem kamu hem de üniversite hastanelerinde çalışabileceği, ayrıca özel hastanede görev yapan bir in kamu hastanesinde ameliyat yapabilmesine imkan verecek kanun taslağı üzerinde çalışıyor. Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Örneğin; üniversite hastanesindeki hekimimiz, ilaveten şehir hastanesinde çalışabilecek. Bunun parasını da ekstra alacak. Gerektiğinde bir hastanemiz, özelden de bir hekimi çağırarak, hastanın ameliyatını yaptıracak" dedi.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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