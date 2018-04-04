Otomotiv ihracatında bir ilk

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiyeihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv, şubat ayındaki rekorunu tazeleyerek yeni bir rekor kırdı.

Otomotiv sektörünün marttaki Türkiye geneli ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleştirdi.

2016 yılının şubat ayından itibaren son 26 aydır ihracatta artışı devam ettiren sektör, mart ayında ise ilk kez 3 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirmiş oldu.

Sektörün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 21'e ulaştı.

MAL GRUPLARI BAZINDA DEĞERLENDİRME

Mart ayında ihracat, otomotiv yan sanayisinde yüzde 20 artışla 1 milyar 46 milyon dolar, binek otomobilde yüzde 9 artarak 1 milyar 275 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 24 artışla 553 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüste yüzde 16 artarak 176 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 16 arttı. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 37, ABD'ye yüzde 42, Polonya'ya yüzde 35 ve Rusya'ya yüzde 60 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya'ya dış satım yüzde 26 arttı. İhracat Belçika'ya yüzde 23, İsrail'e yüzde 22, Hollanda'ya yüzde 150 arttı, Almanya'ya ise yüzde 23 azaldı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a geçen yıl ile hemen hemen aynı değerde ihracat yapıldı, dış satımda Fransa'ya yüzde 66, Slovenya'ya yüzde 31, Almanya'ya yüzde 28 artış kaydedildi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 49, Fransa'ya yüzde 18, İtalya'ya yüzde 63 arttı.

MARTTA ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 10 ARTTI

Martta, ülke bazında bakıldığında da en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 10 artışla 452 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, en büyük ikinci pazar olan İtalya'ya yüzde 21 artışla 405 milyon dolar, Fransa'ya ise yüzde 26 artışla 330 milyon dolar olarak kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yapan otomotiv endüstrisinin, ocak-mart döneminde Türkiye'de ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkat çekti.

Mart ayındaki artışta ürün gruplarından otomotiv yan sanayisinde yüzde 20 ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 24 olmak üzere yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğunu belirten Sabuncu, "En büyük pazarımız Almanya'ya yan sanayide yüzde 16 artış kaydederken, yine büyük pazarlarımızdan Fransa'ya eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 66 artış başarısı gösterdik." ifadesini kullandı.