Turizmde Mart rekoru

Antalya Valisi MünirKaraloğlu, 2017'nin Martayında kente 165 bin turistgeldiğini, bu yıl aynı dönemderakamın 286 bine yükseldiğiniaçıkladı. Geçenyılın Mart ayına göre, yüzde73'lük, yılın 3 ayında iseyüzde 47'lik artış olduğunubelirten Karaloğlu, 2018için konulan '14 milyonturist' hedefi için umutlukonuştu. Karaloğlu, "Antalyaturizmi 2018'de koyduğumuzhedefleri aşacakgibi görünüyor" dedi.
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