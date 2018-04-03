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Turizmde Mart rekoru

Turizmde Mart rekoru
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2017'nin Mart ayında kente 165 bin geldiğini, bu yıl aynı dönemde rakamın 286 bine yükseldiğini açıkladı. Geçen yılın Mart ayına göre, yüzde 73'lük, yılın 3 ayında ise yüzde 47'lik artış olduğunu belirten Karaloğlu, 2018 için konulan '14 milyon turist' hedefi için umutlu konuştu. Karaloğlu, " turizmi 2018'de koyduğumuz hedefleri aşacak gibi görünüyor" dedi.
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