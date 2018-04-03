Toplu para heyecanı
Nakit sıkıntısı çekenlere 3 maaş avans ve 10 maaş faizsiz kredi imkanının gündeme gelmesi emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, ‘Bu uygulamalardan biri bile hayata geçse, bizlere ilaç gibi gelir’ diyerek, yetkililere çağrı yaptı
TAKVİM'i arayan emekliler, "Avans ya da faizsiz krediden biri bile hayata geçse, bizlere ilaç gibi gelir. Toplu para ihtiyacında, bankadan kredi kullanmanın maliyeti faiz ve masraflar nedeniyle çok yüksek" dedi.
GÖZLER SGK'DA
Halen avans sistemini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere uyguladığını belirten okurlarımız, "Bunun mevcut emeklilere de yaygınlaştırılması mümkün. Hem biz nakit sıkıntımızı aşarız hem de devlet maaşımızdan aydan aya kesintisi yaparak parayı geri alır" diye konuştu. Faizsiz kredinin de kamu bankalarından sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyen emekliler, şunları kaydetti: "Maaşlarımızın yattığı bankalar nasıl promosyon ödemesi yapıyorsa, faizsiz kredi de verebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin promosyondan sonra faizsiz ve masrafsız kredi için de bankalarla masaya oturmasını istiyoruz."
GERİ ÖDEME 36 AYDA
Avans uygulamasında tutarın maaşın 3 katı tutarında olması üzerinde duruluyor. Faizsiz kredinin de maaşın 10 katı tutarında olabileceği belirtiliyor. Düzenlemeler hayata geçerse, hem avansta hem de faizsiz kredide geri ödeme süresinin 36 ay olarak belirlenebileceği ifade ediliyor.
Etiketler: sosyal güvenlik , SGK , emekli , Emekliye zam , Emekli maaşı
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.