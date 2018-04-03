Enerjide dev adım

Türkiye'nin 63 yıllık nükleer enerji hayali gerçek oluyor. Türkiye'nin nükleer enerji serüveninin ilk projesi olan AkkuyuNükleer Güç Santrali'nde temel bugün atılıyor. Türkiye'nin 1955 yılında başlayan nükleer enerji macerasının ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyan Akkuyu'nun temelini CumhurbaşkanıErdoğan ve Rusya lider Putin birlikte atacak.
Külliye'de yapılacak törende, Akkuyu Santrali'nin inşa edileceği Mersin'in Gülnar köyüne canlı bağlantı yapılacak. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.
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