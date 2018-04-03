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Doktora esnek çalışma modeli

Doktora esnek çalışma modeli
Sağlıkta yeni dönem başlıyor. Yeni uygulamayla, bakanlık onayıyla devletten ya da özelden her hekim 'tek sözleşmeyle' 'tek bir ameliyata' girebilecek. Bakanlık, tüm doktorları tek bir havuzda toplayacak. İhtiyaç halinde 'part time ameliyat' ile hekim başka bir hastaneye çağrılabilecek. Böylelikle devlette ve özelde 'hekim yokluğundan' yapılamayacak tedavi olmayacak. Özeldeki doktorlar, devlet hastanesinde tek sözleşmeyle tek ameliyata girebilecek. Bıçak parasını devlet ödeyecek.

Safure CANTÜRK
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