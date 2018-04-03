Doktora esnek çalışma modeli

Sağlıkta yeni dönem başlıyor. Yeni uygulamayla, bakanlık onayıyla devletten yada özelden her hekim 'tek sözleşmeyle''tek bir ameliyata' girebilecek. Bakanlık, tüm doktorları tek bir havuzda toplayacak. İhtiyaç halinde 'part time ameliyat' ile hekim başka bir hastaneye çağrılabilecek. Böylelikle devlette ve özelde 'hekimyokluğundan' yapılamayacak tedavi olmayacak. Özeldeki doktorlar, devlet hastanesinde tek sözleşmeyle tek ameliyata girebilecek. Bıçak parasını devlet ödeyecek.
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