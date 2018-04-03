8.5 milyarlık borç silindi

Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, yoksul kesime yönelik desteklerini de artırıyor. Gelir testine başvuran yaklaşık 280 bingeliri düşük vatandaşıngeçmişe dönük primborçları silindi. Ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası'na dahil olan bu vatandaşlar, istedikleri hastaneden hizmet alabilecek. Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) fazla çıkanların ise 1 Nisan 2017 öncesine ait borçları aylık 53lira üzerinden güncellendi, faizleri silinip yapılandırıldı. 6.5 milyon kişinin 8.5milyar liralık borcununtahsilatından vazgeçildi. Güncellenen borcun ödenmesi için 30 Nisan'a kadar süre var. Sigortalıların hastanelerde sürpriz yaşamamaları için borçlarını takip etmeleri gerekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.