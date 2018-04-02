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için özel kamu spotu

ve ’nın hazırladığı için kamu spotunda Nobel ödüllü Prof. Dr. ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. oynadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden ve güç için hazırlanan reklamda rol alan iki bilim insana da twitter'dan teşekkür etti.

Enerjide nükleer güç reklamına Sancar desteği

ve , için çok özel bir kamu spotu hazırladı.

Nobel ödüllü Prof. Dr. ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. 'ün oynadığı kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi.

Prof Dr Aziz Sancar'ın çekimleri Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz'ün çekimleri Ankara'da TAEK'te ve 'da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi'nde, diğer çekimler ise yine İstanbul'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.

Enerjide nükleer güç reklamına Sancar desteği

Çekimleri toplam 4 gün süren kamu spotunun post prodüksiyonu 1,5 ay sürdü.

Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını bir Türk şirketi üstlendi.

Akkuyu Santralı'nın temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden ve nükleer güç için hazırlanan reklamda rol alan iki bilim insanına da twitter'dan teşekkür etti.


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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 21:54
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