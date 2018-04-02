İstanbul serbest piyasada dolar 3,9620 liradan, avro 4,8820 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,9600 liradan alınan dolar, 3,9620 liradan satılıyor. 4,8800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8820 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8790 lira olmuştu.
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