Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi bugün sona eriyor. Yaklaşık 1 milyon 880 bin mükellef, bugün saat 23.59'a kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyanname verecek. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2017'ye ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.
Bu gece 23.59'a kadar süreniz var!
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon 880 bin gelir vergisi mükellefinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün sonuna kadar vermesi gerekiyor. Evini veya iş yerini kiralayan yaklaşık 1,5 milyon kişi de beyannamelerini bugün verecek.
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