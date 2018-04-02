Bu gece 23.59'a kadar süreniz var!

Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi bugün sona eriyor. Yaklaşık 1 milyon 880 bin mükellef, bugün saat 23.59'a kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyanname verecek. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2017'ye ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.