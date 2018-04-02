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ne kadar? (2 Nisan 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram ? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 2 Nisan 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Altın yükselişini hızlandırdı ve gramı 169 lira seviyesine ulaştı. 2 Nisan Pazartesi günü yani bugün kaç lira? Cumhuriyet ve ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 2.4.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini yükselen bir grafiğe bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın 168-169 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 'un kalbinin attığı 'da ise çeyrek altın kaç lira? Altınla ilgili tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?
168,92 liradan alınırken, 168,98 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 269,66 liradan alınırken 275,76 liradan satılıyor. da 537,64'den alınırken 551,52 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1120,00 liradan alınıp 1130,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 09:04
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