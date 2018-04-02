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'nin temeli atılıyor

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan ve yarın temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması ve projede yer alacak Türk şirketlerinin ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi bekleniyor

Akkuyu NGSnin temeli atılıyor

Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilecek bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak.

6-8 MİLYAR DOLAR KATMA DEĞER SAĞLANACAK

Akkuyu NGS projesinin yüzde 35-40'lık kısmında yer alacak Türk şirketlerinin, milli ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer sağlayacağı hesaplanıyor.

'deki Akkuyu NGS 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

3 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

Ayrıca bölgedeki istihdamı artıracak Akkuyu NGS inşaatında, en yoğun döneminde yaklaşık 10 bin kişi çalışırken, işletme aşamasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

2023'DE DEVREYE GİRECEK

İlk ünitesinin 2023 yılında elektrik üretimine başlaması planlan Akkuyu NGS'nin diğer ünitelerinin de birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER PROJEDE GÖREV ALACAK

Öte yandan, Akkuyu NGS'de çalışmak üzere Rusya'da eğitim alan 248 öğrenciden, 6,5 yıllık eğitim sonunda mezun olan 35'inin bu aydan itibaren projede görev alması bekleniyor.

Hükümetler arası Akkuyu NGS anlaşması Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanmıştı.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 17:32
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