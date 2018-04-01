Otomobil karakterinize uyacak

Lexus ve genetik araştırma şirketi 23andMe ile yapılan ortak çalışmayla birlikte Lexus, araç kişiselleştirme konusunda en ileri teknolojiyi sunmaya hazırlanıyor. "Genetik Analiz" bir araç seçerken sürücünün tüm ihtiyaçlarını dikkate alan inovatif bir satın alma deneyimi olarak öne çıkıyor. Bu yenilik, sürücünün DNA'sıyla hassas tahminler yaparak hangi aracın kendisi için en uygun seçim olduğunu söylüyor. Örneğin genetik olarak kel olma ihtimali olmayanlar için sunroof ile donatılan araç, genetik olarak çilleri olanlar için özel renklendirilmiş bir ön cam ile üretiliyor.
Genetik tahminleri Lexus kullanıcısının yüzde99.99967 oranla DNA'sına en uygun renk, tasarım, donanım, klima ve ses sistemi ayarlarıyla aracını almasını sağlıyor. Genetik Analiz başvurusu sadece 10 dakika sürüyor ve hiçbir imza veya soru gerektirmiyor.
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