Emekliye 224 TL ek ödeme
Emekliye ödenen yüzde 4 oranındaki ek ödemenin yüzde 9’a çıkması gündemde. Talepler hayata geçerse, gelirlerde 37 ile 224 lira arasında artış yaşanacak
BİN LİRA AŞILACAK
Mevcut uygulamada, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Halen en düşük emekli maaşı da 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Bu emeklinin ek ödemesi; oran yüzde 8'e çıkarılırsa 28,07 lira artışla 74,85 liraya, yüzde 9'a çıkarılırsa 37.42 lira artışla 84,20 liraya yükselecek. emeklinin eline her ay maaş ve ek ödeme olarak 982,38 lira yerine bin 10 lira 45 kuruş ya da bin 18 lira 80 kuruş geçmeye başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 24 kuruş seviyesinde. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358,48 liraya, yüzde 9'a yükseltilirse 403,31 liraya çıkacak. Yani ek ödemede oran yüzde 8'e çıkartılırsa 179,24 lira, yüzde 9 yapılırsa 224,07 lira gelir artışı yaşanacak. emeklinin eline 4 bin 839 lira 72 kuruş ya da 4 bin 884 lira 55 kuruş geçecek.
Etiketler: emekli
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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