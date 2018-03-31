İstanbul Yeni Havalimanı’na 2 ödül

Geleceğin bilgi teknolojilerini bu yıl dördüncü kez masaya yatıran Future IT Summit 2018'de yılın en başarılı projeleri ve yöneticileri ödüllendirildi. 'Geleceğin Şifrelerini Çözenler' mottosuyla Dubai'de gerçekleştirilen zirveye; İstanbul Yeni Havalimanı aldığı ödüllerle damga vurdu. İGA CIO'su Ersin İnankul'Havacılık Dalında Yılın CIO'su' ödülünün sahibi olurken, İstanbul Yeni Havalimanı gelişmiş ve yenilikçi altyapısıyla 'En İyiAltyapı' kategorisinde ödüle layık görüldü. İstanbul Yeni Havalimanı, bünyesinde havacılık alanında yetkin 88 kişilik bilişim kadrosu bulunduruyor. Aktif ağ altyapısının kullanıldığı teknolojiler, sunulan hizmetler ve yaklaşık 100 bin kullanıcıya hizmet verebilme kapasitesine sahip İstanbul Yeni Havalimanı, bu özelliğiyle 'Türkiye'nin ilkmega kampüs servis sağlayıcısı' unvanına da sahip olacak. İstanbul Yeni Havalimanı hem kendi sektörüne hem de birçok şirkete öncülük yapacak akıllı ve teknolojik bir havalimanı olarak kurgulandı.
6 MİLYON METRE KABLO Havalimanında Türkiye'yi batıdan doğuya yaklaşık 3 kez kat edecek uzunlukta bakır kablo kullanılacak. İstanbul Yeni Havalimanı sistemlerinin birbirleriyle haberleşmesi amacıyla kurulan kablolama sistemindeki fiber optik teknoloji, herhangi bir mesafe kısıtlamasına maruz kalmadan ve uzun yıllar ilave yatırım yapmadan kullanılacak şekilde dizayn edildi. Proje kapsamında Türkiye'nin en batı ucundan en doğu ucuna yaklaşık 3 kere gidip gelinecek uzunluğa eş değer olan 4.5 milyon metre bakır kablo döşeniyor. Ek olarak 80 bin bağlantınoktası ve 1.5 milyon metre fiber optikkablo çekimi yapılıyor. Tüm bu çalışmalar haricinde projede 1 ay içerisinde ortalama 10 bin adet ağ bağlantı noktası sonlandırılıyor.
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