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’tan Samsun buluşması

Halkbank’tan Samsun buluşması
Halkbank, Üreten Türkiye Buluşmaları'nın ikincisini Samsun'da düzenledi. 700'ün üzerinde sanayici ve 'nin katıldığı toplantıda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, reel sektör ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri özel çözümleri paylaştı. Samsun ekonomisinin Karadeniz'in yükselen değeri olduğuna dikkat çeken Arslan, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak üzere geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle Samsunlu firmaların yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Şehrin rekabet gücünü daha da yukarıya taşıyacak tüm yatırımları desteklemek hedefimiz. 2017 yıl sonu itibarıyla Samsun'da nakdi ticari kredilerde yüzde 16.7, gayri nakdi kredilerde yüzde 11.4, toplam mevduatta yüzde 14.6 pazar payına sahibiz."
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