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ve ne kadar? (30 Mart 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 3,9500 liradan, avro 4,8630 liradan güne başladı.

'da 3,9480 liradan alınan dolar, 3,9500 liradan satılıyor. 4,8610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8950 lira olmuştu.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 10:11
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