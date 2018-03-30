Altının bir haftaki hızlı yükselişi yerini düşüşe bıraktı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 30 Mart Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel ögenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 168-169 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? Altınla ilgili tüm detayları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte küçük ve büyük altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

168,01 liradan alınırken, 168,12 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 269,92 liradan alınırken 276,03 liradan satılıyor. Yarım altın da 538,15'den alınırken 552,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1115,00 liradan alınıp 1127,00 liradan alıcı buluyor.