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ne kadar? (30 Mart 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram ? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 30 Mart 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Altının bir haftaki hızlı yükselişi yerini düşüşe bıraktı. Bugün kaç lira? ve ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 30 Mart Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel ögenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 168-169 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 'un kalbinin attığı 'da ise çeyrek altın kaç lira? Altınla ilgili tüm detayları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte küçük ve büyük altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
168,01 liradan alınırken, 168,12 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 269,92 liradan alınırken 276,03 liradan satılıyor. da 538,15'den alınırken 552,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1115,00 liradan alınıp 1127,00 liradan alıcı buluyor.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 10:15
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