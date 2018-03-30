Türkiye büyüdü, Hürriyet yazarları beğenmedi!

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %2,7 arttı, ithalat %9,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,9, ithalat %19,6 arttı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT %23,8 ARTTI



Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %23,8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında %45,7 iken, 2018 Şubat ayında %51,9 oldu.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,4 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %38,4

HÜRRİYET YAZARI BÜYÜME RAKAMLARINI YİNE ELEŞTİRDİ

Uğur Gürses, yaklaşık 15 yıldır iktidarın hemen hiçbir ekonomi politikasını beğenmeyen Hürriyet yazarlarından biri.

"BÜYÜMEYE SEVİNELİM Mİ ÜZÜLELİM Mİ"

Gürses'in son performansı ise, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında rekor kırarak 7,4'lük büyümeye erişmesi üzerine. Gürses, Türkiye'nin bu büyük yükselişi karşısında yine eleştirecek, daha doğrusu eleştirmenin dışında Türkiye'nin 7,4'lük büyümesini gölgede bırakacak bir takım çıkarımlar bulduğu yazısında "Rekor enflasyonla rekor büyümeye sevinelim mi?" diye sordu.

G20'DE EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKE OLDUK, ONU DA BEĞENMEDİ

Hürriyet yazarı, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunun yanı sıra yine G20 arasındaki enflasyon şampiyonu ülke olduğumuzu da hatırlattı.

Gürses, siyasetçilerin dünya rekoru olarak vitrine koyduğunu ileri sürdüğü büyüme rekoruna rağmen Türkiye'nin ekonomik alanda yol alamadığını kaydetti.

FAİZ LOBİSİNE DESTEK

Hürriyet'in bir diğer yazarı Erdal Sağlam da "Dolar 4 TL'yi aşınca, hiç kimsenin şüphesi olmasın, Merkez Bankası üzerinde olağanüstü toplantı yapıp faizleri artırma yönündeki piyasa baskısı da artacaktır" diyerek faiz lobisine desteğini esirgemedi