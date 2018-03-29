İkramiye buluşması

Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonu yetkilileri bugün KamuPersoneli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bir araya geliyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda, toplu sözleşmede karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak kararlar hem memurlar hem de emekliler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi, toplantıda bayramikramiyesi taleplerinin ele alınmasını ve karara bağlanmasını istiyor.
'İLAÇ GİBİ GELİR' TAKVİM'i arayan memurlar ve emekliler, "Bayram ikramiyesinin toplu sözleşme masasına taşınmasıyla heyecanlandık. Ancak sonuç çıkmadı. Şimdi gözümüz KPDK toplantısında. İkramiye müjdesi bekliyoruz" diyor. Dini bayramlarda ikramiye ödenmesinin bütçelerinde büyük rahatlama getireceğini belirten okurlarımız, "İkramiye bize ilaç gibigelir. Bayram öncesi cebimizi rahatlatır" ifadesini kullanıyor. İkramiye talepleri memurlar ve memur emeklileri için gündeme taşınsa da, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de umutlu. SSKve Bağ-Kur'lular, "Eğer memur emeklilerine bayram ikramiyesi verilirse, mutlaka bize de yaygınlaştırılır" şeklinde konuşuyor. Eğer toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye alacak. Yılda 2 ikramiye milyonlara ek gelir yaratacak. Uygulama memur emeklileri için hayata geçirilirse, promosyonda olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayabilecek.
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