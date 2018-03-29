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buluşması

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı bugün yapılıyor. lardan ve lerden toplantı öncesi ‘Bayram si müjdesi bekliyoruz’ çağrısı geldi. Sonuç merakla bekleniyor

İkramiye buluşması
Çalışma Bakanlığı ve konfederasyonu yetkilileri bugün Kamu Personeli Danışma Kurulu () toplantısında bir araya geliyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda, de karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak kararlar hem memurlar hem de ler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi, toplantıda bayram ikramiyesi taleplerinin ele alınmasını ve karara bağlanmasını istiyor.

'İLAÇ GİBİ GELİR'
TAKVİM'i arayan memurlar ve emekliler, "Bayram sinin toplu sözleşme masasına taşınmasıyla heyecanlandık. Ancak sonuç çıkmadı. Şimdi gözümüz KPDK toplantısında. İkramiye müjdesi bekliyoruz" diyor. Dini bayramlarda ikramiye ödenmesinin bütçelerinde büyük rahatlama getireceğini belirten okurlarımız, "İkramiye bize ilaç gibi gelir. Bayram öncesi cebimizi rahatlatır" ifadesini kullanıyor. İkramiye talepleri memurlar ve memur emeklileri için gündeme taşınsa da, ve Bağ-Kur emeklileri de umutlu. SSK ve Bağ-Kur'lular, "Eğer memur emeklilerine bayram ikramiyesi verilirse, mutlaka bize de yaygınlaştırılır" şeklinde konuşuyor. Eğer toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye alacak. Yılda 2 ikramiye milyonlara ek gelir yaratacak. Uygulama memur emeklileri için hayata geçirilirse, promosyonda olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayabilecek.
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