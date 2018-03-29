Enerji verimliliği forumu başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen 'Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın dokuzuncusu İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bugün başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açılış konuşmalarını yapacağı kongreye uluslararası düzeyde katılım olacak. Açılışta BP Türkiye ve Orta Avrupa Bölge Başkanı Martin Thomsen ve Alman Enerji Ajansı (DENA) Grup Lideri Karsten Lindloff da konuşma yapacak. Dünyada ve Türkiye'de enerjinin geleceği, yerleşmelerde enerji verimliliği, verimli tarım bereketli ürün, verimli sanayi kârlı üretim, verimli enerji güçlü Türkiye, verimli ve akıllı ulaşım, hayatı yenileyecek düzenlemeler gibi birçok konu da iki gün sürecek kongrede masaya yatırılacak. Enerji Verimliliği Forumu ocakta yürürlüğe giren "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı" çerçevesinde düzenleniyor.
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